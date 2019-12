Allerta meteo gialla in Bassa Romagna per criticità idraulica e vento per sabato 21 dicembre

La protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato l’allerta n.127/2019 gialla per vento e criticità idraulica nella zona dove è inclusa la Bassa Romagna, valida per la giornata di sabato 21 dicembre.

Per la giornata di venerdì 20 dicembre si conferma lo scenario previsto con l’allerta n. 126/2019 emessa giovedì 19 dicembre. Per sabato 21 dicembre sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sui settori appenninici centrali, in esaurimento nel corso della tarda mattina. Dalla sera un nuovo impulso perturbato attraverserà tutta la regione con piogge moderate sui crinali appenninici. Sono previsti anche venti forti su tutti i crinali appenninici e aree collinari centro orientali con raffiche fino a 70 km/h.

Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800 072525.