Cordoglio di Cgil Ravenna per la morte di Elisa Bravi, “ennesima vittima di femminicidio sul territorio”

“Il territorio di Ravenna assiste a un’altra morte violenta di una donna per mano di un uomo- dichiara la Cgil di Ravenna che – desidera esprimere un profondo cordoglio per la morte di Elisa Bravi e la propria vicinanza alle figlie e alla famiglia della donna. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, la Cgil rinnova il suo impegno di sensibilizzazione verso un tema drammaticamente presente nella nostra società. La Cgil è da tempo impegnata contro la violenza di genere e a promuovere, attraverso iniziative ed eventi, l’affermazione di una cultura inclusiva e rispettosa della dignità della persona”.