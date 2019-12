Faenza, ha una serie di targhe false per garantirsi la fuga: 21enne espulso

La Polizia ha indagato in stato di libertà G.S., 21enne cittadino albanese, per possesso di strumenti di effrazione e per la falsificazione delle targhe di immatricolazione del veicolo. L’altra notte infatti il personale della Sezione Volanti di Faenza, durante un servizio nella zona artigianale di Via Boaria, ha sottoposto a controllo una persona che si trovava a bordo di un’Alfa Romeo 159, priva di targhe, ferma a fari spenti di fronte ad una azienda. Gli agenti hanno identificato l’occupante dell’autovettura per il cittadino di origine albanese G. S. di anni 21 anni.

Il giovane, alla richiesta degli agenti di fornire la patente di guida, ha detto di esserne sprovvisto così come anche l’assicurazione. Dal controllo del veicolo è emerso che all’interno dell’auto vi erano le targhe manomesse con nastro adesivo nero, constatando l’alterazione della serie alfanumerica così da poter essere apposte sul veicolo per garantirsi la fuga e sviare eventuali indagini. Sul sedile anteriore del mezzo gli agenti hanno rinvenuto anche un paio di grosse tronchesi.

G.S. è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di Faenza dove è stato denunciato e per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.Dalle verifiche nella banca dati delle forze di polizia è emerso che il 21enne era titolare di un permesso di soggiorno ed era privo di occupazione.Il Prefetto di Ravenna ha emesso un decreto di espulsione che è stato convalidato dal Giudice di Pace di Ravenna.G.S è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino dove è stato imbarcato su volo diretto a Tirana per il suo rimpatrio.