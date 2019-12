Faenza. Taglio del nastro per la nuova palestra e campo da calcio nel Complesso ex Salesiani

Sabato 21 dicembre è in programma l’open day di Overcome Sporting Club, la nuova palestra del Complesso ex Salesiani di Faenza. All’evento saranno presenti il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri, il Vice Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari, Silvia Benini e Marco Dari di E-Work, il Direttore tecnico della palestra Fabio Fabbri e la progettista architettonico e direttore dei lavori Ilaria Fabbri.

Il programma della giornata inizia alle 16 con i saluti delle autorità e proseguirà alle 16.30 con la presentazione del progetto tecnico-sportivo che ha interessato la palestra Overcome Sporting Club (Società del gruppo E-work SpA). Alle 17, infine, è previsto il taglio del nastro.

La palestra aprirà il prossimo 7 gennaio. I nuovi spazi arricchiscono così la storica struttura, interessata da diversi interventi di restauro negli ultimi anni. I lavori per la nuova palestra, che hanno coinvolto oltre mille mq del Complesso su due piani, hanno previsto al piano terra l’apertura dei grandi archi in facciata verso la corte interna per consentire al verde e alla luce di entrare negli spazi dedicati al corpo libero e alla pesistica, consentendo così nuove configurazioni di attività all’aperto. Sul lato esterno, invece, il ripristino di aperture tamponate nel tempo ristabilirà il dialogo tra viale Diamante Torelli e le attività interne al fabbricato e al giardino.

La progettazione e la direzione dei lavori architettonica sono state a cura dell’architetto Ilaria Fabbri, la progettazione e direzione lavori strutturale dell’ingegnere Marco Peroni, mentre la progettazione e direzione lavori impianti sono dei periti industriali Andrea Montuschi e Piero Ponti. Coordinatore della sicurezza è stato l’architetto Marco Negri.

Nel cantiere della palestra sono state impegnate numerose aziende del territorio emiliano romagnolo: Ar.Co Lavori Scc (impresa aggiudicataria) ed Emiliana Restauri Soc. Coop (impresa esecutrice), che gestiscono il cantiere; Vitali Ascensori di G. Vitali di Cesena; Forlivese Infissi srl di Forlì (infissi in acciaio) e Bussi di Santa Sofia (infissi in legno).

Domenica 22 dicembre inaugura il nuovo campo da calcio del Complesso ex Salesiani di Faenza, completamente recuperato in tutte le sue parti. A partire dalle 14.30 nel cortile sarà allestito uno stand dove si potranno mangiare per tutto il pomeriggio piadina, patatine fritte, birra e vin brulè. Inoltre, saranno organizzati tornei di ping pong e partite sul nuovo campo. Alle 18.30 è invece previsto il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, del Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri, del direttore generale della società sportiva Faventia Omar Montanari, del responsabile del settore giovanile della società sportiva Faventia Giampaolo Sabbatani e del responsabile del calcio a 5 della società sportiva Faventia Marco Restretti.

Il campo dell’ex Salesiani, utilizzato per decenni dalla storica Orsa Calcio, società dell’oratorio salesiano, e da altre associazioni, si trovava da oltre 20 anni in stato di non utilizzo. Il progetto di recupero è stato fortemente voluto da Faventia Sales per restituire alla comunità un importante spazio non solo sportivo ma di aggregazione sociale, uno spazio verde di gioco nel pieno centro della città.

L’intervento sull’area esterna, a sud dell’ex oratorio, effettuato nel 2019, ha ridefinito l’ambito del campo da calcio attraverso una recinzione a rete metallica anti-intrusione nella parte bassa e una rete para-palloni in corda. Inoltre, l’introduzione di un nuovo impianto tecnico di illuminazione consente un utilizzo del campo in condizioni adeguate a qualsiasi ora. A completamento dell’opera sono stati installati nuovi spogliatoi in prefabbricato sotto la pensilina dell’ex oratorio, senza necessità di nuove cubature. La gestione del campo è stata affidata da Faventia Sales alla società sportiva Faventia, che si è fatta carico di tutto ciò che riguarda il campo da gioco e la relativa attrezzatura, avviando già prima dell’estate un’attività di manutenzione del manto e installando a settembre l’attrezzatura da gioco.

Il Faventia è nato nel 1998 e alle tradizionali attività sportive da sempre affianca iniziative di aggregazione sociale per coinvolgere non solo i membri dello staff, ma anche i genitori dei ragazzi che ne fanno parte. Al recupero del campo da calcio hanno lavorato consorzio Cear, Amorino impianti e Venturelli Romolo.