Furto alla stazione di Faenza: ragazzo incastrato dalle telecamere

E’ toscano il ragazzo denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Faenza responsabile del furto di un telefono cellulare consumato all’interno del bar della stazione.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, ricevuta notizia del furto, tramite le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente nello scalo, hanno individuato il responsabile del reato senza però riuscire, sul momento, ad identificarlo.

Gli operatori, con tenacia e pazienza, hanno ricostruito a ritroso i movimenti del soggetto sin dal momento del suo ingresso in stazione, quando risultava in compagnia di un altro uomo, riconosciuto dai poliziotti come persona a loro nota. Quest’ultimo, rintracciato dagli Agenti, ha riferito di aver accompagnato in stazione il giovane che era salito su un treno diretto a Firenze.

Ben diversa la storia registrata dalle telecamere, che hanno immortalato l’autore del reato il quale, appena l’accompagnatore si è allontanato dalla stazione, è sceso dal treno per recarsi nel bar e rubare il cellulare.