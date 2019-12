Lugo. A Bizzuno arrivano le ‘Letture sotto l’albero’

Il centro civico di Bizzuno di Lugo festeggia il Natale con un nuovo appuntamento. Sabato 21 dicembre arrivano le “Letture sotto l’albero”, a cura della biblioteca “Fabrizio Trisi”. Dalle 15 sono in programma letture per bambini dai 7 agli 11 anni, mentre alle 16 è il momento dei più piccoli tra gli 0 e i 6 anni. Al termine merenda e doni per tutti.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.

L’appuntamento è organizzato dalla Consulta di Bizzuno in collaborazione con i volontari e la biblioteca Trisi, con il patrocinio del Comune di Lugo.