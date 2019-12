Ravenna. Al Mercato di Campagna Amica arriva il Parmigiano Reggiano

Aspettando Natale, ancora un gemellaggio del gusto per il Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica (via Canalazzo 59, Ravenna) che dopo aver ospitato gli agricoltori terremotati delle Marche con le loro eccellenze, domenica 22 dicembre, accoglierà il ‘re dei formaggi’, il Parmigiano Reggiano.

Dal borgo di Rodogno a Vetto (RE) arriva infatti il casaro Pier Paolo Fiori de La Fattoria Fiori, produttore di Parmigiano Reggiano di montagna No Ogm, pluripremiato al World Cheese Awards, l’Oscar mondiale dei formaggi.

Tra le valli montane del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, la famiglia Fiori gestisce una proprietà di 80 ettari suddivisi in boschi, pascoli e seminativi producendo, grazie ai 200 capi di bovini allevati, 9.000 quintali di latte con i quali vengono create nel caseificio di aziendale circa 1.600 forme di Parmigiano Reggiano ogni anno. Il processo di produzione e stagionatura, a filiera cortissima, si compie in modo esclusivamente naturale e con la massima cura e controllo.

Domenica, dalle 9 alle 13, Pier Paolo Fiori, porterà i consumatori alla scoperta del gusto di un Parmigiano Reggiano unico presentando diverse stagionature e mostrando l’arte antica del taglio della forma. Nella giornata precedente, sabato 21 dicembre, il mercato sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13. In programma, a partire dalle ore 10.30, la ‘Festa dei dolci della tradizione natalizia’: degustazione del panettone e pandoro ‘Giorgione’ 100% Made in Italy in abbinamento agli spumanti ravennati.