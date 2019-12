Ricevuti in Municipio a Cervia i triatleti cervesi Gaia Peron e Luca Facchinetti

Il Sindaco Massimo Medri e l’assessora allo sport Michela Brunelli hanno incontrato i campioni sportivi cervesi di triathlon Gaia Peron e Luca Facchinetti vincitori di IRONMAN 51.50 CERVIA rispettivamente nelle edizioni 2017 e 2019.

Nata nel 1986, Gaia Peron si è sempre distinta nello sport grazie al suo talento. Fino all’età di 23 anni si è dedicata al nuoto ottenendo ottimi risultati. Si dedica poi alla corsa e alla bicicletta e in un solo anno diventa vice-campionessa italiana di Triathlon. Questo risultato la porta alla nazionale maggiore e le si aprono le porte del professionismo, entrando a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro (Polizia di Stato). I suoi risultati continuano a crescere fino ad essere chiamata dalla nazionale turca per intraprendere la qualifica olimpica. Nell’ultimo anno della sua carriera si dedica alle distanze Ironman vincendo il 70.3 Croazia e il 51.50 di Cervia.

Facchinetti si è dedicato al nuoto sino al 2006. Da allora, “Facco”, così viene chiamato, inizia ad approcciarsi al triathlon. A fine del 2009, dopo alcuni prestigiosi risultati nella categoria Junior, entra a far parte della Nazionale U23 con la quale parteciperà a due Campionati Europei e ad un Campionato del Mondo. Numerosi i piazzamenti di rilievo tra cui tre volte nei primi sette in Coppa del Mondo e un titolo di campione italiano assoluto nel 2016. Sempre nel 2016 farà inoltre parte come riserva della spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Rio. In questi ultimi mesi della sua carriera decide di dedicarsi alle distanze Ironman vincendo il 70.3 Turchia e il 51.50 di Cervia.

Il sindaco si è complimentato con gli atleti cervesi, ringraziandoli di tenere alto il nome della nostra città nello sport.