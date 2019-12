Tragedia a Rossetta di Bagnacavallo: uomo muore stritolato dal tornio con cui stava lavorando

Tragico incidente sul lavoro a Rossetta di Bagnacavallo in via Carraia Foschini, ieri sera, giovedì 19 dicembre. Un uomo di 71 anni residente ad Alfonsine, Giovanni Fabbri, è rimasto stritolato dal tornio al quale stava lavorando. È probabile che i vestiti dell’uomo siano rimasti impigliati negli ingranaggi della macchina utensile, che ha poi finito per catturare e schiacciare l’uomo.

Avvertiti dai Carabinieri, a loro volta allertati dalla moglie del 71enne, sono accorsi sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, con una squadra di 5 uomini, poco dopo le 21. A loro è toccato il terribile compito di disincastrare il cadavere dell’uomo dal macchinario, operazione che li ha impegnati fino alla mezzanotte. Sul posto anche personale del 118 e la Medicina del Lavoro.