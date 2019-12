Cotignola, donna con a bordo il suo cane, perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato: è grave

Verso le ore 20 di ieri, venerdì 20 dicembre, in via Ponte Pietra a Cotignola, una Daewoo Matiz con a bordo una donna e il suo cane per cause ancora al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, mentre viaggiava in direzione Faenza, ha perso il controllo finendo nel fossato a sinistra.

A seguito dell’impatto, l’auto si è capottata nel fosso. Un passante ha dato subito l’allarme e in breve tempo sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo.

Dopo averla stabilizzata, il personale sanitario ha provveduto a trasportare la vittima all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, mentre il cane è stato inizialmente accudito dal Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del personale del canile di Bizzuno.

Per i rilievi di legge è intervenuto il reparto infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. Per circa un’ora la strada è stata chiusa al traffico, ma senza particolare problemi di viabilità.