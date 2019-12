Polizia arresta taccheggiatrice presso un negozio del centro di Ravenna

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di B. A. 46enne cittadina moldava, domiciliata a Ravenna, per il reato di furto aggravato, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, porto di armi o oggetti atti ad offendere, immigrazione clandestina. Ieri pomeriggio una Volante di Polizia è intervenuta presso il punto vendita OVS di via di Roma, dove un addetto alla vigilanza antitaccheggio aveva fermato una donna che si era impossessata di merce esposta sugli scaffali. La donna, inizialmente negava di aver sottratto alcunché poi, ad una commessa, consegnava i quattro capi di abbigliamento che aveva sottratto per un valore di 92 euro che aveva in parte nascosto sulla propria persona e all’interno della borsa.

Gli agenti intervenuti provvedevano ad effettuare una perquisizione personale della donna che è stata trovata in possesso di un coltello da cucina che è stato sottoposto a sequestro. Atteso che le generalità che la donna ha dichiarato ai poliziotti risultavano totalmente sconosciute, la stessa è stata condotta in Questura per gli approfondimenti del caso in seguito ai quali emergevano le esatte generalità di B.A., cittadina moldava di 46 anni, non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.

B. A. è stata pertanto dichiarata in arresto per i reati di furto aggravato, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, porto di armi o oggetti atti ad offendere, immigrazione clandestina. In considerazione del fatto che gli agenti delle Volanti sono riusciti ad individuare il domicilio ravennate della donna e l’assenza di precedenti sfavorevoli, la Procura della Repubblica di Ravenna ha disposto la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.