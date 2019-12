Un momento di raccoglimento per ricordare Elisa Bravi, giovane uccisa a Glorie di Bagnacavallo

Dal comune di Bagnacavallo informano che sabato 21 dicembre alle 17.30, presso il porticato del Palazzo Comunale di Bagnacavallo, è in programma un momento di riflessione per ricordare Elisa Bravi, la giovane donna uccisa a Glorie di Bagnacavallo, e per dire “no alla violenza sulle donne”.

L’iniziativa è promossa da Demetra-Donne in aiuto della Bassa Romagna, Coordinamento provinciale Donne della Cgil, Anpi, Incontra Donne di Alfonsine, Artemide di Lugo, il Caffè delle Ragazze di Conselice, Udi di Massa Lombarda, Non una di meno di Conselice. Parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Coordinamento Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.