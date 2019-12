Le previsioni meteo secondo Arpae Emilia-Romagna (https://www.arpae.it/sim/?previsioni/regionali) indicano per la giornata di ogi, 23 dicembre, cielo sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale, irregolarmente nuvoloso su quello centro-orientale per il transito di nubi medio-alte; in serata velature in arrivo sull’Emilia, sereno sulla Romagna. Temperature massime senza variazioni di rilievo: valori attorno a 10/11°C sulle aree di bassa pianura, tra 12°C e 14°C sulle restanti aree pianeggianti.

Venti occidentali o nord-occidentali deboli-moderati in pianura, moderati o forti al largo sul mare e sui rilievi appenninici. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.