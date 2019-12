Marea al picco massimo, acqua sui bacini e sulle strade a Cervia

Il comune di Cervia ha pubblicato un aggiornamento – delle ore 8:45 di oggi, 23 dicembre – sul maltempo sul suo profilo istituzionale Facebook. Le intense precipitazioni, si legge nella nota, nella zona collinare hanno riversato acqua nei bacini, che sta ancora defluendo. La marea è al picco massimo proprio in questo momento e con un livello fuori norma considerato in zona rossa. Pertanto il deflusso delle acque dai bacini è difficoltoso.

Il porto canale di Cervia e il canale Madonna del Pino hanno raggiunto livelli molto alti. Stiamo cercando di controllare la situazione mediante le porte vinciane e le motopompe a monte del canale.

Il comune segnala Piazzale Bianchetti allagato e piccole fuoriuscite di acqua sulla sede stradale e dunque di prestare attenzione.

“Tuttavia la marea è in fase calante e piano piano il mare inizia a ricevere le acque dai canali. Ricordiamo – aggiungono dal comune – che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’Allerta 129/2019. Polizia Locale, tecnici comunali e Consorzio di Bonifica sono al lavoro, per monitorare la situazione. Sono stati attivati a supporto anche i volontari di Lance CB Cervia che ringraziamo.

Qualora ce ne fosse la necessità seguiranno aggiornamenti”.

Come sempre per segnalare emergenze potete chiamare la Polizia Locale allo 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al 115.