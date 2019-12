Christmas Soul: al via i concerti natalizi. Già esauriti i biglietti per quello di Capodanno al Teatro Alighieri

Sabato 28 dicembre alle 17.30 in Piazza del Popolo a Ravenna si apre la rassegna di quattro concerti “Christmas Soul”, l’appuntamento in musica delle feste: sono esauriti i biglietti per il concerto di Capodanno all’Alighieri durante il quale sarà possibile contribuire alla raccolta fondi di beneficenza in favore del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”.

Il 28 l’appuntamento è con “Spiagge Soul Holy Fellas”, spettacolo all’insegna del gospel e dello spiritual, con le voci di Gloria Turrini, Sara Zaccarelli e Bruno Orioli. A seguire, domenica 29 (piazza del Popolo, 17.30) il Virginia Gospel Ensemble capitanato da Earl Bynum proporrà un mix di gospel tradizionale e contemporaneo, con arrangiamenti vicini al jazz. Ultimo appuntamento dell’anno il 31 alle 23, sempre in piazza del Popolo, con gli Spirit of New Orleans, cui si unirà per qualche brano anche la cantante Noreda Graves, che darà vita al concerto della mattina di Capodanno al teatro Alighieri, il 1° gennaio alle 11; concerto gratuito per il quale sono esauriti i biglietti e durante il quale sarà possibile per chiunque lo volesse fare un’offerta libera per il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”. Durante la mattina saranno presenti nel foyer del teatro i volontari del progetto, promosso dal Tavolo delle solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi sociali, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Progetto realizzato anche grazie al supporto delle associazioni del territorio: Arci Associazione genitori, Auser volontariato Ravenna, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di ascolto Caritas, Comitato cittadino antidroga, comitato Rompere il silenzio, Croce Rossa Italiana, Progetto Uomo, Punto d’ incontro francescano, Rc Mistral.