Operazione Natale Sicuro: sequestrati 77mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno svolto mirati controlli in materia di sicurezza dei prodotti, sequestrando circa 77.000 articoli natalizi privi degli standard minimi previsti dalla normativa a tutela dei consumatori.

In particolare, i Finanzieri della 1^ Compagnia di Ravenna hanno sottoposto a controllo un’attività commerciale gestita da un imprenditore di origine cinese, individuando tra gli scaffali 76.825 prodotti in vendita in questi giorni di festa (decorazioni, luci colorate, cappelli di Babbo Natale, vari gadget e giocattoli), risultati non conformi alle norme del Codice del Consumo in materia di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, che in questo caso sarebbero stati soprattutto bambini.

I prodotti sono stati pertanto sequestrati e ritirati dal mercato ed il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative, che potrebbero superare i 35.000 euro.

“L’operazione di servizio conferma l’efficacia del presidio economico-finanziario esercitato quotidianamente dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti economico-finanziari, compresi quelli connessi al commercio di prodotti non sicuri o contraffatti, con il duplice obiettivo di salvaguardare l’economia legale e di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini”, ricordano le Fiamme Gialle.