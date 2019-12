Piove in casa e mi impediscono di riparare il tetto: gravi inadempienze di E-distribuzione S.p.A

Buongiorno, vi scrivo per segnalarvi una grave inadempienza di E-distribuzione S.p.A.: mi piove in casa e mi impediscono di riparare il tetto di casa mia.

E-distribuzione è la società che dal 1999 distribuisce l’energia elettrica in Italia. A ottobre ho avuto necessità di fare lavori al tetto perché cominciava ad usurarsi. Quando gli operai della ditta hanno preso visione della situazione mi hanno subito invitato a contattare e-distribuzione perché sul tetto passano “linee elettriche con parti attive non protette”. In questi casi la procedura richiede che e-distribuzione venga attivata al fine di mettere in sicurezza le linee elettriche così da consentire agli operai di riparare il tetto di casa mia a Ravenna, nella frazione di San Pietro in Vincoli.

Cosa che ho fatto il giorno 9.10.19, contattando il servizio clienti e-distribuzione e inviando immediatamente loro a mezzo pec la documentazione richiesta. E qui sono iniziate le inadempienze che unite alle lungaggini burocratiche hanno fatto sì che a oggi, 27 dicembre 2019, io abbia ancora il tetto che perde, che nel frattempo ha deteriorato il soffitto dal quale ora piove pure in casa. Sì perché dopo 7 giorni, il 16 ottobre, vengo contattato da “connessione centro nord” di e-distribuzione il quale mi dice che la documentazione richiesta dal servizio clienti non è quella corretta, dovrei invece pagare una somma di 122,00 € in anticipo e compilare un modulo diverso.

A questa strana richiesta ricontatto il serivzio clienti e-distribuzione il quale rimanendo sulla propria posizione conferma che la documentazione corretta e quella da loro indicata 7 giorni prima, mentre chi mi aveva contattato era in errore. La telefonata si conclude con la promessa che mi avrebbero ricontattato per conferma; promessa puntualmente disattesa. Dopo 13 giorni di attesa il 29 ottobre mi decido a ricontattare il call center di e-distribuzione che questa volta cambia versione e mi invita ad ottemperare alle richieste di “connessione centro nord” di e-distribuzione. Con mio sommo disappunto provvedo al pagamento di 122,00 € e invio tutta la documentazione richiesta sempre via pec.

Dopo tutto questo e numerose altre telefonate, il 20 novembre 2019 si decidono a mandare un tecnico per l’elaborazione di un preventivo di spesa. Preventivo che a tutt’oggi non è mai arrivato. Però è arrivata una lettera dove mi si ricorda che se dovessi fare lavori al tetto e qualcuno si facesse male o la linea venisse danneggiata (perché e-distribuzione non ha provveduto a quanto doveva fare) la responsabilità sarebbe solo e soltanto mia, e l’onere di copertura delle spese pure.

Ora, io mi ritrovo con il soffitto ammuffito, marcito e bucato dal quale piove acqua in casa, sul letto dove dormo con mia moglie, e non posso fare assolutamente niente per rimediare al problema. Tutto ciò mi pare davvero una presa in giro. Sono più di 2 mesi e mezzo che ho attivato e-distribuzione e finora ho solo pagato soldi e non ho visto nessun beneficio. E-distribuzione che delusione!

Nicola Donzelli