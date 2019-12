Auto fuori strada sulla Reale a Taglio Corelli di Alfonsine: grave un uomo di 63 anni

Un uomo di 63 anni, alfonsinese, è rimasto coinvolto questa mattina, sabato 28 dicembre, poco prima delle 9, in un incidente stradale lungo via Reale, a Taglio Corelli di Alfonsine. L’uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta per i rilievi, è uscito di strada da solo. Sulla sua auto, una Nissan Quashquai, procedeva da Argenta, in direzione Alfonsine quando, senza essere urtata da alcun veicolo, ne ha perso il controllo, andando ad urtare il muretto di una casa e, a seguito dell’urto, capovolgendo la propria direzione di marcia. Il veicolo semidistrutto ha poi fermato la sua corsa a bordo strada, quasi completamente oltre il limite della carreggiata, in bilico sulla scarpata.

Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118, prima con ambulanza e auto medicalizzata ma poi, rilevate le serie condizioni dell’uomo, hanno fatto arrivare sul posto anche l’elimedica da Ravenna, che ha condotto il 63enne all’ospedale Bufalini di Cesena in codice 3 di massima gravità.

La strada è stata inizialmente chiusa al traffico anche per agevolare le manovre di soccorso, visto che l’elimedica è stata fatta atterrare sulla carreggiata, ma nel giro di un’ora è stata riaperta e ora il traffico risulta regolare.