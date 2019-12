Carabinieri in alta uniforme in centro a Faenza e alle Maioliche durante le feste per scoraggiare i furti

Nel periodo delle festività natalizie Carabinieri in uniforme di rappresentanza hanno presidiato le vie del centro di Faenza e il centro commerciale “Le maioliche”. L’iniziativa mirava a garantire un’adeguata cornice di sicurezza sia ai cittadini che ai commercianti, con i militari dell’Arma in giro per i negozi con lo scopo di scoraggiare ladri e borseggiatori, intenzionati a “ripulire” le tasche delle persone per fare incetta di portafogli, ma anche rafforzare ancora di più il rapporto di vicinanza con la popolazione.

Tantissime le persone e soprattutto i bambini che si sono fermati ad ammirare i due militari vestiti in alta uniforme. “L’attenzione dell’Arma alla prevenzione dei reati in questi giorni di festa rimane altissima – spiega una nota dei Carabinieri – , perciò il maggior numero di pattugliamenti già attivi da qualche giorno sarà assicurato per tutta la durata delle Festività. A riguardo, i Carabinieri del Comando Compagnia ricordano ai cittadini l’importanza di segnalare al numero di pronto intervento 112 qualsiasi situazione inconsueta o ritenuta pericolosa, soprattutto in caso di persone o veicoli sospetti notati sulle strade o nei pressi di abitazioni, con un “occhio” particolare rivolto anche alle abitazioni dei vicini di casa, qualora assenti per le vacanze”.