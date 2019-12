Lugo, nuova viabilità per viale Miraglia, via Compagnoni e via Rocca

Da lunedì 30 dicembre nuova viabilità per viale Miraglia, via Compagnoni e via Rocca, a Lugo. A seguito dell’intervento di realizzazione dei percorsi ciclabili casa-scuola, inseriti all’interno del progetto di mobilità sostenibile, si è reso necessario rivedere la viabilità in alcuni tratti stradali. La circolazione verrà così modificata: in viale Miraglia verrà istituito un senso unico di marcia da via Compagnoni a viale Bertacchi (direzione viale Bertacchi); in via Compagnoni verrà istituito un senso unico di marcia da via Tasso a viale Miraglia (direzione viale Miraglia); in via Rocca verrà istituito un senso unico di marcia da via Amendola a via Mazzini (direzione via Mazzini).