Sopralluogo al Ponte Capanno Garibaldi. Vice Sindaco Fusignani: il ponte è sicuro, la fiaccolata si farà

Questa mattina, lunedì 30 dicembre, i tecnici del Comune di Ravenna hanno effettuato un sopralluogo al ponticello sul Canale degli Staggi che porta al Capanno Garibaldi nella Pialassa Baiona, recentemente al centro di alcune segnalazioni da parte di Italia Nostra Sezione di Ravenna che ne aveva denunciato un grave stato di fragilità.

“Ho chiesto io personalmente ai tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ravenna di effettuare questa mattina un sopralluogo per verificare la struttura del ponticello sul Canale degli Staggi – dichiara il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, segretario Provinciale del PRI Ravenna –. Un anno fa il ponticello era stata al centro di alcune verifiche strutturali, a seguito della sollecitazione della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi. Durante i controlli era stato riscontrato uno stato di manutenzione carente, ma senza alcun pericolo di crollo. E il sopralluogo effettuato questa mattina dagli ingegneri del Comune, alla presenza sia mia che dell’Assessore Roberto Fagnani, ha confermato la totale stabilità dal punto di vista strutturale. Il ponte è sano, brutto da vedere ma assolutamente non pericoloso” assicura Fusignani.

Secondo il vicesindaco l’allarme lanciato da Italia Nostra è stato eccessivo e strumentale: “le istituzioni hanno il dovere di valutare e verificare tutte le segnalazioni da parte dei cittadini ma sicuramente chi fa parte di importanti sodalizi deve avere senso di responsabilità e non lanciare allarmi infondati che possono generare del panico nei cittadini. E’ da incoscienti lanciare allarmi immotivati. Italia Nostra è una realtà troppo importante per essere scambiata per un trampolino di lancio per la politica. Chi vuole fare politica lo faccia nei partiti e in Consiglio Comunale. Personalmente ritengo questa polemica un’operazione di bassissimo livello, solo per ottenere della pubblicità gratuita“.

“Il controllo di questa mattina ha confermato che il ponte è sano e quindi domani 31 dicembre si terrà la tradizionale fiaccolata di fine anno al Capanno Garibaldi – conclude Fusignani – . La fiaccolata del 31 dicembre rappresenta un appuntamento caro a tutti quei cittadini che credono nei valori laici e risorgimentali, civici e patriottici che quel capanno rappresenta e che le Associazioni d’Arme e Risorgimentali e tanti cittadini sentono propri”.