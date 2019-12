A Roncalceci, il 4 gennaio la Befana arriva comunque, parola di Comitato Cittadino

Il Comitato Cittadino di Roncalceci conferma che l’appuntamento con la Befana del 4 gennaio resta quello già pubblicizzato, sempre al Circolo San Biagio alle ore 15.00. Questo affinché tutti i bimbi possano ricevere i loro regalini, e il Comitato invita tutti a confermare fin da ora la presenza al n. di telefono 333 8094060. L’appuntamento resta anche se non ci sarà la consegna del defibrillatore in un primo tempo annunciata, perchè Cuore e Territorio ha preferito rinviare questo evento vista la concomitanza della campagna elettorale.

L’arzilla vecchietta arriverà comunque, come già annunciato, “motorizzata”, per distribuire dolcetti e giocattoli ai bimbi, quelli buoni e a quelli un po’ meno. “Come Comitato Cittadino – si legge in una nota – crediamo che i bambini non debbano essere privati di un appuntamento così importante, atteso e ricco di magia. Lo spauracchio della campagna elettorale per le elezioni regionali non può cancellare questo evento nato per aggregare e creare un momento di festa per i bimbi e per la comunità di Roncalceci. Rispettiamo la decisione presa dall’Associazione Cuore e Territorio, anche se nell’arrivo della Befana non riusciamo a scorgere la ben più piccola connotazione o sfaccettatura politica. Rispettiamo e prendiamo atto della loro decisione: anche le elezioni regionali del 26 gennaio passeranno.”

Il Comitato Cittadino dice di essere ora in attesa di conoscere la miglior data identificata per la consegna del defibrillatore donato da Harley Davidson Ravenna, HOG Ravenna Chapter Italy unitamente a Cuore e Territorio con la collaborazione di Ravenna24ore.