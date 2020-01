Raffica di furti per Capodanno: presi di mira appartamenti nel ravennate e nel lughese

Raffica di furti per Capodanno: sono state presi di mira dai topi d’appartamento diverse abitazioni nel ravennate e nel lughese.

Come segnalano sulla pagina Facebook ‘Ravenna sos chat’, a San Pietro in Vincoli i ladri hanno fatto irruzione in un condominio in via Pistocchi e sono entrati in 3 appartamenti, di cui uno al secondo piano, arrampicandosi sulle tubature del gas ed entrando dalla finestra.

A Fusignano, invece, i ladri hanno colpito in via Molino devastando una casa: per entrare hanno infatti utilizzato flessibile e mazza. Sempre a Fusignano, come segnalano sulla pagina Facebook “Sei di Fusignano se…”, in zona via Dell Alluvione i ladri per entrare hanno rotto le inferiate e la finestra.

(Foto dalle pagine Facebook ‘Ravenna sos chat’ e “Sei di Fusignano se…”)