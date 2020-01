Brutto scontro tra due auto alle Bassette di Ravenna: ferito anche un bambino

Nel tardo pomeriggio d ieri, giovedì 2 gennaio, in zona Bassette a Ravenna è avvenuto un brutto scontro tra due auto in via Bondi: tra i feriti, per fortuna non gravi e subito soccorsi dal 118 e portati all’ospedale, c’è anche un bimbo di 3 anni. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, giunta sul posto per gestire il traffico nella zona incidentata.