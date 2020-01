Il primo week end dell’anno inizia con un cielo nuvoloso, sulla giornata di oggi, venerdì 3 gennaio, per nubi alte e stratificate con addensamenti sui rilievi dove nel pomeriggio-sera non si escludono deboli e locali precipitazioni. Altezza dello zero termico oltre i 2000 metri. Temperature minime quasi stazionarie, comprese tra 0 e 3 gradi, inferiori nelle aree di aperta campagna dove si potranno avere deboli gelate. Massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 8 e 10 gradi. Venti deboli da sud-ovest sui rilievi, nord-occidentali in pianura. Mare quasi calmo.

Anche per sabato 4 gennaio, si registra, al mattino nuvolosità variabile sul settore centro-orientale e addensamenti più consistenti sui rilievi.Nel corso della giornata tendenza ad ampie schiarite. Temperature minime in aumento comprese tra 4 e 6 gradi, massime pressochè stazionarie intorno a 8/9 gradi. Venti in prevalenza deboli dai quadranti occidentali lungo i rilievi; in pianura deboli e variabili. Mare quasi calmo.

Infine, sempre secondo le previsioni meteo di Arpae Emilia Romagna, domenica 5 gennaio, dovrebbe tornare il sereno con cielo sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia sul settore costiero nelle prime ore del mattino in rapido dissolvimento. Temperature minime comprese tra -2 e 4 gradi, massime comprese tra 9 e 10 gradi. Venti deboli variabili. Mare quasi calmo.