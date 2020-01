Brisighella. Anziana dispersa a Cavina, scattati i soccorsi

Il 4 gennaio 2020 a Cavina (Brisighella) è scattato l’allarme per una persona anziana dispersa. La signora, probabilmente affetta da una patologia degenerativa manca all’appello da diverse ore e i soccorsi per ritrovarla sono già in atto. Intervenuto l’elicottero da Ravenna per la perlustrazione dall’alto mentre, i Carabinieri, sono in azione nella zona brisighellese. A breve maggiori aggiornamenti.