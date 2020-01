Furto a Villanova: i ladri ripuliscono l’abitazione e spaventano la suocera

Come segnalato sulla pagina ‘Ravenna SOS Chat – Aiutiamo le FFOO’, ieri sera 4 gennaio fra le 18 e le 20 a Villanova di Bagnacavallo in via Cocchi l’abitazione di un utente è stata vittima dell’ennesimo furto ad opera dei cosiddetti ‘topi d’appartamento’.

I ladri, secondo l’utente, hanno ‘fatto visita’ alla sua abitazione “ripulendo la camera da letto e spaventando a morte mia suocera, che vive accanto”.