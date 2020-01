Ravenna, ladri in azione in Piazza del Popolo: aperti sette Capanni del Natale

Nella notte fra il 4 e il 5 gennaio i ladri sono entrati in azione in pieno centro a Ravenna, in Piazza del Popolo, dove hanno forzato ben sette Capanni del Natale. Quando è stato dato l’allarme e i carabinieri sono intervenuti i ladri erano già fuggiti. Dopo i carabinieri, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

I ladri sono entrati nei Capanni del Natale forzando la porta sul retro o le ribaltine laterali e poi hanno arraffato soldi e qualche altra cosa, ma fondamentalmente cercavano soldi. Fortunatamente ne hanno trovati pochi perché quasi tutti i commercianti avevano tolto l’incasso prima di chiudere. Solo in un caso è stato rubato un incasso di circa 600 euro, lasciato sul posto. In un altro caso hanno portavo via il registratore di cassa, dentro solo spiccioli: ma il registratore ha comunque un valore di almeno 600-700 euro. Queste le dichiarazioni dei commercianti coinvolti.

Gli operatori stanno ancora valutando i danni subiti caso per caso. A parte i danni materiali ai Capanni del Natale, il valore del furto non dovrebbe essere di grande entità. L’ipotesi è che si tratti di balordi e non di una banda organizzata. La loro azione è stata comunque ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Per la cronaca, un analogo episodio accadde anche due anni fa, nel dicembre 2017, in quella occasione i ladri forzarono uno o due Capanni sulla stessa piazza.

Oggi e domani i Capanni del Natale sono comunque regolarmente aperti in Piazza del Popolo.