La Befana dei Vigili del Fuoco e quella di Marina di Ravenna

Oggi lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, sono diverse le manifestazioni che si svolgono sul territorio, in particolare dedicate ai bambini. In questo senso ecco soprattutto la festosa Befana dei Vigili del Fuoco nella sede di Ravenna. Mentre a Marina di Ravenna la Befana è arrivata dal mare ed è attraccata al porticciolo dei pescatori in Via Molo Dalmazia.