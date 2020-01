Lunedì 6 gennaio, la Befana chiude tradizionalmente le feste e a Pinarella di Cervia – tradizione nella tradizione – la chiusura in bellezza si fa con un bel tuffo in Adriatico. Quest’anno il tuffo è stato più “gentile” del solito, bagnato dal tempo mite. Come sempre in questi casi si è trattato di un momento di festa allegro, divertente e chiassoso. Per chi si è buttato. E per chi ha solo ammirato le stravaganti mise e la temerarietà dei bagnanti della Befana.

