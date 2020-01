Ravenna. 55enne scomparso da casa da 15 giorni. Ricerche a livello locale e nazionale

Da circa quindici giorni non si hanno notizie di Claudio Sammaritani, 55enne ravennate residente nella zona di Viale Alberti in Via Comancini, allontanatosi da casa senza lasciare tracce.

A denunciarne la scomparsa sono stati alcuni familiari e dalla Questura confermano che subito state diramate le ricerche e attivate le procedure su tutto il territorio locale e nazionale, tramite la Prefettura.

La notizia è stata diffusa anche attraverso la pagina facebook del gruppo Ravenna Sos Chat e molti utenti, che lo conoscevano personalmente o di vista, si sono mobilitati per dare una mano alle ricerche.

Claudio era molto conosciuto nel quartiere Alberti. C’è chi racconta di averlo incrociato il 26 dicembre, lungo lo stradello dei giardini dietro alla sanitaria Spadoni: “L’ho salutato come faccio sempre e mi è parso un po’ confuso… Forse un po’ più del solito”. Altri dicono di averlo notato in viale Alberti: “aveva la sua stampella e camminava da solo verso via Le Corbusier”.

Chi lo conosce lo descrive come una persona fragile e gentile, con problemi di salute e di mobilità, deambula con l’aiuto di una stampella ed ha bisogno di assumere alcuni farmaci.

Sembra che al momento della scomparsa indossasse un giaccone bianco e nero. Chiunque ne avesse notizie o fosse in grado di dare qualche informazione utile alle ricerche è invitato a chiamare il 112.