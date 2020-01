Ravenna. Furto ai Capanni del Natale: denunciati due ragazzi

Sono stati individuati e denunciati i responsabili delle spaccate ai danni dei Capanni del Natale in Piazza del Popolo a Ravenna, messe a segno nella notte fra il 4 e il 5 gennaio. Si tratta di due ragazzi, un italiano 19enne e un marocchino di 22 anni. I due erano riusciti a forzare ben sette casette, portando via denaro e qualche oggetto esposto.

Tutto era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza presenti in piazza e, proprio grazie alle registrazioni, gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna sono stati in grado di dare un nome ai due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Il giovane marocchino si è presentato autonomamente, nella notte tra domenica e lunedì, presso la Questura per autodenunciarsi. In casa dell’italiano, al termine di una perquisizione, è stata ritrovata parte della refurtiva (berretti e sciarpe, oltre ad alcuni generi alimentari).