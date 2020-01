Riprendono importanti lavori di riqualificazione e manutenzione a Cervia e Milano Marittima

Dal comune informano che da mercoledì 8 gennaio in fondo a via Nazario Sauro nella curva del Lungomare di Cervia si realizzerà la nuova pavimentazione del marciapiede e la riqualificazione, nelle dimensioni e nei materiali, della pista ciclabile. Inoltre dal 13 gennaio vi sarà l’accantieramento per i nuovi lavori del 3° stralcio tra viale Volturno e via C. Colombo per un’estensione di circa 3.250 mq. Il progetto prevede: rifacimento completo della pavimentazione; ridefinizione delle sezioni stradali, recuperando spazi per la socialità; realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esistente a basso consumo energetico; ridefinizione nuovi spazi verdi. L’inizio dei lavori è previsto a partire da viale Volturno fino a Piazzale Aliprandi. L’intervento si colloca in un più ampio processo di valorizzazione e tutela dell’asta del porto canale, finalizzato alla riqualificazione di zone e fabbricati esistenti connessi alla cultura salinara e alla pesca. Il progetto è per buona parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Bando FSC per la Rigenerazione Urbana per € 700.000, e per ulteriori 300.000 € dall’Amministrazione Comunale.

A Milano Marittima a partire dall’11^ Traversa e a seguire fino alla 3^ Traversa dal 10 gennaio verranno svolti lavori di manutenzione per rimuovere le radici e risistemare il manto stradale. A Cervia in viale Roma dal 13 gennaio ricominciano i lavori di riqualificazione con ripristino della pavimentazione ammalorata in pietra di fronte alla scuola e, a seguire; lungo le banchine di delimitazione delle aiuole