Strada Statale E45. Carreggiata in direzione Ravenna chiusa al traffico causa incidente

Sulla strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45) è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Ravenna (verso innesto SS16) a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 197, nel territorio comunale di Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini.

E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria a Sarsina nord (km 195,500) sulla SR 71, con rientro sulla E45 a Montecastello (km 198,200). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.