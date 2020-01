Ravennanotizie.it nel 2019, un altro anno record per il nostro giornale online

Il 2019 è stato un anno cruciale per il nostro network d’informazione. In primo luogo, infatti, l’anno appena concluso è stato un altro anno di crescita molto forte per le nostre testate, in particolare per la testata ammiraglia, come testimonia l’infografica. In secondo luogo, perché quest’anno abbiamo realizzato un passaggio tecnologico delicato per noi e per i lettori, migrando da una piattaforma all’altra, cambiando radicalmente la grafica e l’impostazione generale del nostro sito. A Ravenna le quattro testate precedenti sono diventate ora una testata unica, con la testata principale e tre sotto-testate (che corrispondono ai territori di Cervia, della Bassa Romagna e della Romagna Faentina).

Abbiamo cambiato con convinzione per innovare tecnologicamente, per entrare in un network nazionale che ci offre nuove opportunità pur conservando la nostra totale autonomia, e per crescere. Ma certo avevamo anche qualche preoccupazione. Un cambiamento così forte come questo poteva portare anche a contraccolpi negativi in termini di pubblico, poiché una parte dei nostri lettori avrebbe potuto non riconoscersi più nel giornale. Accanto a molti complimenti abbiamo ricevuto, in effetti, anche osservazioni critiche e lamentele sulla nuova piattaforma, che richiede al lettore più impegno rispetto alla consultazione di quella precedente. Di tutto abbiamo tenuto conto e tutti ringraziamo per l’attenzione e l’affetto.

Comunque le nostre preoccupazioni sono state presto dissolte dai numeri. Abbiamo accresciuto in maniera molto significativa utenti, sessioni di visita e visualizzazioni. Perciò siamo grati a tutti voi che continuate a seguirci sempre più numerosi e sempre più esigenti. Noi cerchiamo ogni giorno e cercheremo di ripagarvi anche in futuro della vostra fiducia, cercando di offrirvi un servizio sempre migliore.

Qualche numero

Da ultimo alcuni numeri in base alle statistiche ufficiali Google Analytics.

I dati degli utenti complessivi in provincia di Ravenna (quindi comprendono le testate di Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia) nel corso del 2019 sono stati pari a 3.723.313 ovvero 638.221 in più rispetto al totale delle 4 testate nel 2018, con un incremento percentuale del 20,68 per cento.

Le sessioni di visita sono passate da 11.257.784 nel 2018 a 12.715.872 nel 2019, con un incremento assoluto di 1.458.088 sessioni pari a un più 12,95%.

Infine le visualizzazioni di pagina dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sono state addirittura 24.902.349 ben 2.895.404 in più sull’anno precedente, con una crescita del 15,91%.

Nel 2019 gli utenti si sono così suddivisi per sesso e classi di età:

48% donne, 52% uomini;

utenti fino a 34 anni 23%;

utenti da 35 a 44 anni 23%;

utenti da 45 a 54 anni 24%;

utenti fra 55 e 64 anni 17%;

utenti over 65 anni 13%.

Infine, costante è stata anche la crescita dei followers su Facebook. La pagina Facebook di Ravennanotizie è passata da 28.000 a circa 30.800 followers. Quella di Faenzanotizie da 6.700 a 7.700. Quella di Lugonotizie da 5.380 a 6.200. Infine quella di Cervianotizie da 4.140 a quasi 5.000. Complessivamente, su base provinciale siamo prossimi alla soglia dei 50.000 followers.

Curiosità: i dieci articoli più letti su Ravennanotizie.it nel 2019