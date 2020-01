Ravennate truffato on-line, paga ma non riceve nulla: la Polizia rintraccia il responsabile

La Polizia di Ravenna ha denunciato un friulano 65enne, P.M.,per il reato di truffa: la vicenda risale alla primavera del 2019 quando un cittadino ravennate ha risposto ad un annuncio pubblicato su un famoso portale di annunci on-line perché intenzionato ad acquistare un registratore audio a bobine, con relativi accessori, per 500 euro.

Dopo gli accordi con il venditore, tenuti a mezzo telefono e WhatsApp, il ravennate ha effettuato il versamento della somma pattuita in favore di un codice IBAN che gli era stato indicato dall’inserzionista. Trascorso inutilmente il tempo necessario per la ricezione di quanto acquistato, il compratore ha formalizzato negli uffici della Questura di Ravenna la denuncia-querela per la truffa subita.

Sulla scorta di quanto dichiarato dall’acquirente, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna sono risaliti all’intestatario del codice IBAN sul quale era stato effettuato il versamento della somma di euro 500, nonché intestatario dell’utenza telefonica utilizzata dall’inserzionista risultato essere il 65enne P.M. che, gravato da analoghi precedenti penali e di Polizia, è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di truffa.