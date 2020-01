Castiglione di Cervia. Tragico incidente stradale in Via Salara. Un morto

Drammatico incidente stradale in Via Salara, nella prima mattinata di oggi giovedì 9 gennaio.

Per cause non ancora chiarite, un’auto è uscita di strada all’altezza dell’incrocio con Via Fornazzo, finendo ribaltata a lato strada.

Secondo le prime informazioni, l’automobilista a bordo del veicolo ha perso la vita sul colpo.

Sul luogo del sinistro, a circa un km da Castiglione di Cervia, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervia e la Polizia Locale.

Maggiori informazioni in seguito