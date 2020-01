Scoppia violenta lite al Costa Cafè di Ravenna, coinvolto un dipendente rimasto ferito

Violenta rissa ieri sera, venerdì 10 gennaio, intorno alle 19, al Costa Cafè di via Paolo Costa, in pieno centro a Ravenna. Il locale, in orario aperitivo, era pieno di clienti, quando tre uomini di origini straniere hanno iniziato a discutere con uno dei baristi, discussione che si è poi trasformata in una rissa molto accesa. Il barista sarebbe stato colpito da un bicchiere lanciato da uno dei tre uomini; così è stato subito chiamato il 118, che giunto sul posto con un’ambulanza, insieme a quattro pattuglie dei carabinieri, anch’essi allarmati, ha provveduto a medicare il ferito e trasportarlo all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. I tre uomini si sono dati alla fuga, uno di loro è stato bloccato dai carabinieri, che adesso indagheranno su quanto accaduto per cercare di risalire anche agli altri due avventori.