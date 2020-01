Vola nel fosso dopo lo scontro con un’altra auto: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Brutto incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 14 gennaio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, verso le ore 8 a San Biagio di Faenza, all’altezza dell’incrocio fra via Ramona e via Strocca di San Biagio, due veicoli sono venuti a collisione: si tratta di una Peugeot Traveller e una Dacia Duster.

A seguito dell’urto, la Dacia è finita nel fosso adiacente, circa venti metri oltre il punto di impatto e il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno collaborato ad estrarre l’uomo dalle lamiere, il personale di 118 con ambulanza e auto medica e la polizia locale della Romagna faentina per i rilievi di legge.

Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.