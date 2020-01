Ravenna. Cercano di rubare carburante dal serbatoio di un camion. Ma l’autotrasportatore li scopre e chiama la Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato L.M.V. 34enne cittadino romeno, per i reati di tentato furto aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella serata di domenica 12 gennaio, le Volanti dell’ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute in via Romea Nord dove un autotrasportatore aveva sorpreso una persona che cercava di asportare del carburante dal serbatoio di un autoarticolato.

Nella circostanza l’ignoto autore, vistosi scoperto, era riuscito a darsi alla fuga mentre un secondo complice che stava attendendo a bordo di un’auto, con funzioni di “palo”, non aveva fatto in tempo ad allontanarsi perché il proprietario del mezzo era riuscito a bloccargli la via di fuga.

Gli agenti delle Volanti, raggiunto celermente il luogo dell’intervento hanno preso in consegna l’uomo, identificato per il cittadino romeno L.M.V. di 34 anni, senza fissa dimora in Italia.

Lo straniero, risultato gravato da precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio è stato condotto in Questura e dichiarato in stato di arresto per i reati di tentato furto aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto a bordo del veicolo, sul sedile del passeggero, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello, pronto all’uso, della lunghezza complessiva di cm.25.

L.M.V. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ieri mattina, 14 gennaio, il Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Ravenna, a convalida avvenuta, ha condannato L.M.V. alla pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa.