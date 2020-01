Il meteo di oggi, 15 gennaio, in provincia di Ravenna, stando alle previsioni di Arpae E-R (arpae.it) promette al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sul settore centro-occidentale della regione, con possibilità di qualche pioviggine intermittente lungo il crinale appenninico; sul settore orientale copertura nuvolosa meno compatta con brevi schiarite, più probabili nel pomeriggio.

Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 2/4°C sulle aree pianeggianti; massime stazionarie o in leggero rialzo sul settore centro-orientale della regione, comprese tra 6°C e 8°C sull’Emilia, 9/10°C sulla Romagna. Venti deboli; sud-occidentali sui rilievi appenninici, in prevalenza occidentali sulle aree pianeggianti. Mare quasi calmo.