Faenza. Condannato per guida in stato di ebbrezza. Sconterà la pena ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato A.N.G. 36enne extracomunitario residente a Faenza, per il reato di guida in stato di ebrezza.

Nell’ottobre del 2018 il cittadino straniero fu condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di un anno di arresto per il reato di guida in stato di ebrezza; la sentenza divenne definitiva nel marzo del 2019.

In considerazione della pena ridotta, al 36enne A.N.G. è stato concesso, dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, la possibilità di usufruire del beneficio delle misure alternative alla detenzione scontando la pena detentiva presso la propria residenza di Faenza.

Ieri 14 gennaio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza hanno rintracciato A.N.G.. e dopo le formalità di legge, lo hanno condotto, in stato d’arresto, alla propria abitazione dove resterà sino all’esecuzione definitiva della condanna.