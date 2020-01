Pregiudicato lascia la comunità dove stava scontando la pena. La Polizia lo porta in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato il 51enne L.G., originario di Taranto, per il reato di rapina aggravata.

Era ospite di una Comunità Terapeutica ravennate dove stava scontando una pena detentiva di oltre cinque anni, per una serie di rapine aggravate commesse negli anni 2015 e 2016.

Poichè L.G. non ha voluto proseguire il percorso riabilitativo programmato dalla Comunità Terapeutica, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca dei benefici a suo tempo concessigli ripristinando la detenzione carceraria.

Ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. L.G. è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Ravenna dove dovrà restare sino al termine della pena previsto per novembre 2021.