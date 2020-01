Auto cappottata sulla SS16, ferito gravemente il guidatore, sbalzato dall’abitacolo

È di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla SS16 all’altezza di Classe. Un uomo di 54 anni, di cui non sono note le generalità, per cause che saranno accertate da parte della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di rito, ha perso il controllo della propria auto, sbandando e finendo per cappottare a bordo strada.

Secondo il rapporto fornito da Romagna Soccorso l’incidente si è verificato attorno alle 22 della sera. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, oltre ai Vigili del Fuoco.

L’uomo sarebbe stato poi portato in codice di massima gravità all’ospedale di Cesena.