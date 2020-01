Vicenda Berkan B. Indagine conclusa, vertici di Autorità Portuale sotto accusa

Come riporta il Resto del Carlino in edicola oggi, giovedì 16 gennaio, in un articolo a firma di Andrea Colombari, si è chiusa l’indagine sul caso Berkan B, la nave parzialmente affondata in piallassa con conseguente fuoriuscita di idrocarburi: il reato delineato per i vertici di autorità Portuale è di inquinamento ambientale.

La procura intende quindi portare a processo i tre (il presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il dirigente amministrativo Fabio Maletti).