Brisighella, auto finisce fuori strada in via San Cassiano: grave un 37enne

Ieri sera, 16 gennaio, intorno alle 21.15, si è verificato un incidente stradale a San Cassiano di Brisighella, in via San Cassiano, stando a quanto riportato dal bollettino di Romagna Soccorso. Un’auto sarebbe finita fuori strada, per dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi di legge e per gestire la viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118 con ambulanza e automedicalizzata, che ha provveduto a trasportare un ferito, maschio di 37 anni, con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.