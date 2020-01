Cervia, nuove colonnine per ricarica di auto elettriche entro marzo: dove saranno installate

La giunta comunale di Cervia ha approvato il progetto esecutivo per l’installazione di nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche. Il progetto fa parte del protocollo d’intesa fra Hera e il Comune di Cervia per la “Realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica nel comune di Cervia” firmato nell’ottobre scorso che comprende complessivamente l’installazione di 10 colonnine. L’investimento è totalmente a carico di Hera e riguarda la fornitura, la posa, l’allacciamento alla rete elettrica, il collaudo, la gestione, la manutenzione, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Le prime cinque installazioni di colonnine, ognuna con due punti di ricarica, saranno effettuate entro marzo nei seguenti luoghi:

– via Cavina (Castiglione di Cervia);

– piazzale Fiumi uniti (Savio di Cervia);

– viale Jelenia Gora (Parcheggio scambiatore M. Marittima);

– viale Jelenia Gora (Golf Club M. Marittima);

– via Ungaretti (Cervia).

Queste ulteriori postazioni, comunicano sempre dal comune di Cervia, si andranno ad aggiungere alle altre quattordici già presenti nel territorio comunale.