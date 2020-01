Faenza. Controlli a sorpresa nei baby parking: rilevate criticità ma la maggioranza sono regolari

La polizia locale dell’URF unitamente alla Commissione tecnica distrettuale per i servizi alla prima infanzia ha proceduto a una serie di controlli dei servizi ricreativi privati (altrimenti detti baby parking), posti sul territorio della Romagna Faentina. L’operazione, frutto della volontà politica dell’Amministrazione Comunale volta a garantire a bambini e famiglie la massima tutela nei servizi alla prima infanzia, è scattata al fine di verificare l’effettivo rispetto degli standard qualitativi.

Gli agenti della sezione commerciale della Polizia Locale dell’URF hanno scoperto una serie di violazioni in due differenti strutture: un educatrice che non aveva i requisiti richiesti, l’inottemperanza al rapporto numerico prescritto dalla legge di educatore-bambino, la lista dei bambini che i titolari hanno fornito ai vigili non corrispondeva ai piccoli presenti sul posto, una struttura ospitava bambini di età inferiore a quella loro consentita.

Violazioni per le quali sono previste sanzioni di diverse migliaia di euro e l’obbligo di sanare immediatamente le irregolarità, pena la cessazione dell’attività delle strutture. Occorre sottolineare che si tratta di servizi privati e ricreativi, da non confondersi con i servizi educativi (nidi d’infanzia, piccoli gruppi educativi, ecc) che sono sottoposti a monitoraggio costante e risultano perfettamente rispondenti alla normativa in vigore.

Le ispezioni della polizia locale proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti, agli spazi dedicati al riposo e alle qualifiche del personale preposto all’assistenza dei piccoli ospiti.

La sezione commerciale, oltre a questo genere di controlli, nei prossimi giorni comincerà anche una serie di controlli specifici riguardanti i produttori presenti nei mercati cittadini. Il fine anche in questo caso è garantire la massima tutela del consumatore, essendo entrato in vigore il nuovo regolamento.