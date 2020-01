Ravenna, al Dock61 presentazione del progetto Tracce Migranti-Nuovi paesaggi umani

Sabato 18 gennaio, ore 19.30, al Circolo Arci Dock 61 di Via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna (ingresso libero) viene presentato il progetto Tracce Migranti-Nuovi paesaggi umani. Dalle 19.30 aperitivo con selezione musicale a cura di Francesco Bernabini. A seguire incontro con i curatori del progetto e mostra fotografica.

IL PROGETTO

Le migrazioni sono uno degli aspetti più presenti e contrastati nel dibattito politico e sociale di questi ultimi anni.

Maurizio Masotti (curatore), Carla Babini, Marina Mannucci, Francesco Bernabini, Paolo Montanari, Luca Gambi e Luciano Nadalini hanno collaborato per diversi mesi insieme a istituzioni e altri artisti per realizzare un progetto fotografico, una mostra itinerante, un libro in vendita e un sito aperto ai contributi di tutte e tutti. Nel volume sono presenti le fotografie scattate da Luca Gambi a San Ferdinando e Ventimiglia, così come quelle di quasi vent’anni fa di Luciano Nadalini su lavoro e scuola e immigrazione a Ravenna. Il volume fotografico è in vendita al costo di 25 euro; il ricavato sarà devoluto a UNHCR Italia e alla Onlus Amici di Lourène, che opera in Senegal.

Da dicembre, Tracce migranti è anche un sito: www.nuovetracce.org. Vengono pubblicati articoli sul tema delle migrazioni declinato sotto diversi aspetti: politico, musicale, teatrale, cinematografico, psicologico, solo per fare alcuni esempi. Periodicamente vengono anche messe online nuove fotografie o illustrazioni, come Album di famiglia a cura di Luca Gambi e Maurizio Masotti, o le vignette di Gianluca Costantini sul tema dei diritti umani in Eritrea.