Ravenna, arrestato trafficante con quasi 6 kg di coca per un valore sul mercato dello spaccio di circa 1 milione

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna hanno arrestato E. S., un 44enne (gli inquirenti non hanno voluto fornire le generalità in conferenza stampa, presenti il Comandante dei carabinieri Roberto De Cinti e il Procuratore della Repubblica Alessandro Mancini), cittadino di origine albanese, residente a Ravenna, sposato, tre figli, già pregiudicato per reati legati al traffico di stupefacenti e condannato a 12 anni scontati in carcere per associazione a delinquere. L’uomo è stato fermato lo scorso 14 gennaio, all’uscita del casello autostradale di Lugo, trovato in possesso di cinque panetti di cocaina, del peso complessivo di 5,8 kg, per un valore di oltre 150 mila euro. La droga era destinata a trasformarsi in migliaia di dosi per il consumo in provincia di Ravenna, per un valore sul mercato dello spaccio di circa un milione di euro.

E. S., da tempo residente a Ravenna, era già noto ai militari per i numerosi precedenti a carico (condannato come si diceva dal Tribunale distrettuale di Bologna) e senza una stabile occupazione, sebbene proprietario di una Mercedes di grossa cilindrata. I militari lo stavano tenendo sotto controllo e si erano accorti che negli ultimi giorni mancava da Ravenna, perciò hanno creato posti di controllo all’ingresso della città: lo hanno beccato all’uscita autostradale di Lugo mentre stava per tornare a Ravenna.

I carabinieri hanno portato l’uomo e il suo mezzo (con il carro attrezzi), all’interno del Comando Provinciale di Ravenna, dove il personale addetto all’officina ha dovuto letteralmente smontare la plancia della Mercedes, previa segnalazione del cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del posto, che insistentemente ha indicato la presenza della sostanza. I cinque panetti di coca sono stati rinvenuti sotto il cruscotto, dentro un vano appositamente realizzato per il loro alloggiamento, avvolti con un collant.

All’uomo sono stati sequestrati anche 6.450 euro in contanti ancora nella disponibilità dell’albanese, che ora si trova in stato di arresto presso la locale casa circondariale. L’uomo è stato descritto dal Procuratore della Repubblica come “soggetto molto pericoloso”.

Gli investigatori, d’intesa con la Procura della Repubblica, stanno svolgendo gli ulteriori accertamenti occorrenti per ricostruire il canale di approvvigionamento della cocaina da parte del trafficante.